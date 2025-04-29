شكرا لقرائتكم خبر عن السماء ملبدة بالغيوم.. هطول أمطار على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطارٌ خفيفة على أجزاءٍ متفرقةٍ من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم، والفرصةُ مهيأةٌ لهطول مزيدٍ من الأمطار.

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.