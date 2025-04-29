شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح المعرض التوثيقي لمسيرة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الاجتماع الخامس لمجلس الأمناء ” للدورة السادسة ” بحضور أعضاء المجلس الموقر حضورياً، وعن بُعد.

وافتتح سموه الاجتماع مرحباً بالأعضاء والحضور من المستشارين وذوي العلاقة،وبدأ الاجتماع باستعراض المجلس للموضوعات المدرجة في جدول أعماله، ومن أبرزها إقرار المجلس للقوائم المالية والحسابات الختامية لعام 2024م، والموازنات التقديرية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومؤسسة وضيافة راديسون بلو الفندقية لعام 2025م، كما اعتمد المجلس التقرير السنوي للعام (2024م) والخطة التشغيلية للمركز للعام (2026م)، واطلع المجلس على عرض مرئي لأهم مبادرات وانجازات المركز، ونتائج المجموعات البحثية، والتدريب عن الربع السنوي الأول لعام 2025م، و تقرير المجلة العلمية للمركز وما حققته من ارتفاع الاستشهادات على الصعيد العالمي، حيث بلغ عدد زوار المجلة للربع الأول من هذا العام 150.864 زائراً، من 178 دولة.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن الأمير سلطان دور أعضاء المجلس ومسؤولي المركز الفاعل في دعم مسيرة العمل المؤسسي، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وتعزيز الأثر التنموي في دعم مسيرة المركز وتحقيق تطلعاته، ومواصلة تبني المبادرات النوعية والمشروعات البحثية بشعار ” الجرأة نحو المستقبل ” التي تسهم في إحداث أثر ملموس في حياة الأفراد والمجتمع.

كما تفضل الأمير سلطان بافتتاح المعرض التوثيقي للمركز، وتجول سموه الكريم في أرجاء المعرض مطلعاً على أبرز ابتكارات الأبحاث العلمية المدعومة من المركز، والمبادرات النوعية التي تبناها منذ تأسيسه، والمشروعات البحثية، والبرامج المجتمعية التي أسهمت في تطوير السياسات الوطنية لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جدير بالذكر يجسد المعرض التوثيقي لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة مسيرته وإنجازاته الرائدة في دعم الأبحاث العلمية لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.