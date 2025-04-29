حوادث المدارس احتجاز وحريق وكلاب

كشف قسم الأمن والسلامة والمرافق في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء عن تسجيل 6 حوادث متفرقة في المدارس خلال الفصل الدراسي الحالي، وبيان الأسباب، وإسداء النصح فيها، والعمل على تفادي وقوعها وتجنبها، أبرزها احتجاز طالب في مدرسة «بنين» بقطاع الهفوف، ونشوب حريق في مقصف مدرسة «بنات» بقطاع المبرز، بالإضافة إلى دخول كلاب ضالة مدرسة «بنات» بقطاع المبرز، واعتداء مواطن على حارس أمن في إحدى المدارس.

الحوادث وأسبابها

1- طالب محتجز في مدرسة «بنين» بقطاع الهفوف

عدم وجود مناوب ليتأكد من خروج جميع منسوبي المدرسة، وعدم تنفيذ الجولة التفقدية من قِبل حارس المدرسة بعد نهاية الدوام، والسلوك السلبي المتمثل في النوم المتأخر.

2- نشوب حريق بمقصف مدرسة «بنات» في قطاع المبرز

اندلع عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، ونتج عنه احتراق كامل الغرفة وما تحتويه، والسبب التماس كهربائي داخل مروحة الثلاجة.

3- دخول كلاب «َضالة» في مدرسة «بنات» بقطاع المبرز

ترك الأبواب الخارجية أو الداخلية بعد الدوام، ووجود فتحات في الجدران أو الأبواب الخارجية.

4- اعتداء مواطن على حارس أمن في إحدى المدارس

عدم تقيد المواطن بنظام حركة السير في أثناء خروج الطلاب.

5- العنف والتنمر ضد الطلاب والطالبات داخل المدرسة

الشعور باليأس وفقدان الأمل ممن حوله، والتعرض للاعتداء بأنواعه أو الصدمات النفسية، أو التنمر باستمرار أو الإهمال، والعلاقات المشحونة بالنزاعات داخل المدرسة.

6- اندلاع حريق في قاعة التدريب بمدرسة ثانوية «بنين» بقطاع الهفوف

عدم صيانة الأجهزة الكهربائية باستمرار، والإهمال في الجولات اليومية قبل وفي أثناء وبعد الدوام، وترك الأجهزة الكهربائية تعمل باستمرار، والتأخر في التواصل مع الجهة المختصة، لعلاج المخاطر المرصودة.