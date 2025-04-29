الحوادث وأسبابها
1- طالب محتجز في مدرسة «بنين» بقطاع الهفوف
عدم وجود مناوب ليتأكد من خروج جميع منسوبي المدرسة، وعدم تنفيذ الجولة التفقدية من قِبل حارس المدرسة بعد نهاية الدوام، والسلوك السلبي المتمثل في النوم المتأخر.
2- نشوب حريق بمقصف مدرسة «بنات» في قطاع المبرز
اندلع عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، ونتج عنه احتراق كامل الغرفة وما تحتويه، والسبب التماس كهربائي داخل مروحة الثلاجة.
3- دخول كلاب «َضالة» في مدرسة «بنات» بقطاع المبرز
ترك الأبواب الخارجية أو الداخلية بعد الدوام، ووجود فتحات في الجدران أو الأبواب الخارجية.
4- اعتداء مواطن على حارس أمن في إحدى المدارس
عدم تقيد المواطن بنظام حركة السير في أثناء خروج الطلاب.
5- العنف والتنمر ضد الطلاب والطالبات داخل المدرسة
الشعور باليأس وفقدان الأمل ممن حوله، والتعرض للاعتداء بأنواعه أو الصدمات النفسية، أو التنمر باستمرار أو الإهمال، والعلاقات المشحونة بالنزاعات داخل المدرسة.
6- اندلاع حريق في قاعة التدريب بمدرسة ثانوية «بنين» بقطاع الهفوف
عدم صيانة الأجهزة الكهربائية باستمرار، والإهمال في الجولات اليومية قبل وفي أثناء وبعد الدوام، وترك الأجهزة الكهربائية تعمل باستمرار، والتأخر في التواصل مع الجهة المختصة، لعلاج المخاطر المرصودة.
كانت هذه تفاصيل خبر حوادث المدارس احتجاز وحريق وكلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.