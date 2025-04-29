78.4 ألف مخالفات الحافلات

سجلت مخالفات النقل العام بالحافلات 78.456 مخالفة، ونفذت 239.420 عملية فحص، وسيطرت منطقة مكة المكرمة على مخالفات أنشطة الحافلات بـ41%، كأكثر مناطق المملكة مخالفات مرصودة، في وقت سجلت 8 مناطق، أقل المناطق مخالفات مرصودة، تمثلت في: مناطق الباحة، وعسير، والحدود الشمالية، وجازان، وحائل، والجوف، والقصيم، وتبوك.

107 ملايين مستفيد

كشف تقرير الهيئة العامة للنقل لعام 2024، استفادة 104 ملايين من النقل العام داخل مدن المملكة، واستفادة 3.49 ملايين من خدمات الحافلات بين مدن المملكة، وبلغ امتثال أنشطة الحافلات 80%، وقيام الفرق الرقابية بتنفيذ 239.420 ألف عملية فحص، ورصد 78.456 ألف مخالفة مرصودة، وتمثلت أبرز المخالفات في: تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، وتشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.

عمليات الفحص

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من عمليات الفحص المنفذة، إذ بلغت إجمالي عمليات الفحص 155.697 ألف عملية فحص بـ65%، وحلت المدينة المنورة ثانيًا، بإجمالي 31.964 ألف عملية فحص بـ13%، والرياض ثالثًا، بإجمالي 20.071 ألف عملية فحص بـ8%، والمنطقة الشرقية رابعًا، بإجمالي 10.072 ألف عملية فحص بـ4%، ونجران خامسًا، بإجمالي 6152 عملية فحص بـ3%، في المقابل، حصدت الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة عمليات فحص بـ655 عملية فحص، وحلت الباحة ثانيًا بـ812 عملية فحص، وحائل ثالثًا بـ983 عملية فحص، وجازان رابعًا بـ1111 عملية فحص، وعسير خامسًا بـ1304 عمليات فحص.

الأكثر مخالفات

تصدرت منطقة مكة المكرمة أكثر مناطق المملكة مخالفات مرصودة، حيث بلغت إجمالي المخالفات المرصودة 31.938 ألف مخالفة بـ41%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 14.177 ألف مخالفة بـ18%، والمدينة المنورة ثالثًا، بإجمالي 12.656 ألف مخالفة بـ16%، والمنطقة الشرقية رابعًا، بإجمالي 7114 مخالفة بـ9%، ونجران خامسًا، بإجمالي 4286 مخالفة بـ5%.

القصيم وتبوك

حصدت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة مخالفات مرصودة بـ34 مخالفة، وحلت منطقة عسير ثانيًا بـ328 مخالفة، والحدود الشمالية ثالثًا بـ359 مخالفة، وجازان رابعًا بـ434 مخالفة، وحائل خامسًا بـ467 مخالفة، والجوف سادسًا بـ1367 مخالفة، والقصيم سابعًا بـ1791 مخالفة، وتبوك ثامنًا بـ3505 مخالفات.

مخالفات ومستفيدون

78.456 ألف مخالفة للنقل العام بالحافلات

239 ألف عملية فحص منفذة

104 ملايين مستفيد من النقل داخل مدن المملكة

3.49 ملايين مستفيد من خدمات الحافلات

%80 امتثال أنشطة الحافلات

5 مناطق تتصدر المخالفات وعمليات الفحص

الأكثر عمليات فحص

مكة المكرمة: 65%

المدينة المنورة: 13%

الرياض: 8%

الشرقية: 4%

نجران: 3%

الأكثر مخالفات

مكة المكرمة: 41%

الرياض: 18%

المدينة المنورة: 16%

الشرقية: 9%

نجران: 5%