شكرا لقرائتكم خبر الأميرة أضواء بنت فهد: "جمعية خيرات" رائدة في العمل الخيري.. ومشاريعها تدعم الأمن الغذائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية أضواء الخير الاجتماعية، الأميرة الدكتورة أضواء بنت فهد بن سعد بن سعود آل سعود، على الدور الكبير الذي تقدمه "جمعية خيرات" لحفظ النعمة في العاصمة الرياض، بما يعزز من التكافل المجتمعي، واستدامة الأمن الغذائي.

وثمنت الأميرة أضواء بنت فهد خلال زيارتها للجمعية اليوم (الثلاثاء )، جهود الجمعية ومنسوبيها في تنفيذ المشاريع والأنشطة التي تستهدف الأسر المحتاجة، وحفظ النعمة من الهدر.

واطلعت الأميرة أضواء بنت فهد خلال الزيارة، على أنشطة الجمعية وخدماتها، وآلية العمل في المعمل التشغيلي لحفظ الطعام الفائض، وتقليل الهدر الغذائي.

من جهتها رحبت رئيس مجلس إدارة جمعية خيرات الأستاذة حصة الشنيفي، بالأميرة الدكتورة أضواء بنت فهد، مثمنة لها هذه الزيارة، التي تنعكس إيجاباً على تبادل الخبرات في منظومة العمل الخيري، والاطلاع على المشاريع والمبادرات التي تستهدف الأسر المحتاجة، وحفظ النعمة والتحديات التي تواجه هذا القطاع.

من جانبه استعرض الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالله السبيعي منجزات الجمعية، وجهود منسوبيها لحفظ النعم من الهدر، وسد احتياج مستفيديها من الغذاء.

كما قدم السبيعي خلال العرض المرئي شرحاً مفصلاً عن مشاريع الجمعية الخيرية، وأنشطتها وبرامجها، وخططها المستقبلية، إلى جانب بحث سبل التعاون بين الجهتين؛ فيم يعزز قيم التكافل الاجتماعي، والعلاقات الإنسانية المشتركة. وفي ختام الزيارة تسلمت سمو الأميرة أضواء بنت فهد درعاً تذكارياً بهذه المناسبة، من رئيس مجلس الإدارة الأستاذة حصة الشنيفي.

يذكر أن جمعية خيرات لحفظ النعمة، قد حصدت –مؤخراً-، جائزة إحسان للجمعيات الرائدة في المجال الغذائي بنسختها الثانية على مستوى المملكة، تقديراً لجهودها في تحقيق معايير الحوكمة، والكفاءة التنفيذية، وقياس أثر المشاريع المدعومة واستدامتها، إضافة إلى تميزها في الأداء العام، والتزامها بتحقيق رسالتها الخيرية الهادفة إلى حفظ النعمة وتقيل الهدر الغذائي في المجتمع.