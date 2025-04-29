378.409 بلاغات للهلال الأحمر في 3 شهور

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن عدد البلاغات الإسعافية التي استقبلتها مراكزها في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الأول من عام 2025 بلغ 378.409 بلاغات، وجاءت منطقة مكة المكرمة في صدارة المناطق بـ158.265 بلاغًا إسعافيًا، تلتها منطقة الرياض بـ61.208، ثم منطقة المدينة المنورة بـ43.898 بلاغًا. بلاغات الشرقية 37.756 عسير 21.394 القصيم 14.309 جازان 10.257 تبوك 9.249 حائل 7.665 الجوف 4.143 الباحة 3.998 نجران 3.787 الحدود الشمالية 2.480



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