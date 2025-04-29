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378.409 بلاغات للهلال الأحمر في 3 شهور

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378.409 بلاغات للهلال الأحمر في 3 شهور

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن عدد البلاغات الإسعافية التي استقبلتها مراكزها في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الأول من عام 2025 بلغ 378.409 بلاغات، وجاءت منطقة مكة المكرمة في صدارة المناطق بـ158.265 بلاغًا إسعافيًا، تلتها منطقة الرياض بـ61.208، ثم منطقة المدينة المنورة بـ43.898 بلاغًا.

بلاغات

الشرقية

37.756

عسير

21.394

القصيم

14.309

جازان

10.257

تبوك

9.249

حائل

7.665

الجوف

4.143

الباحة

3.998

نجران

3.787

الحدود الشمالية

2.480


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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