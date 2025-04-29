378.409 بلاغات للهلال الأحمر في 3 شهور

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن عدد البلاغات الإسعافية التي استقبلتها مراكزها في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الأول من عام 2025 بلغ 378.409 بلاغات، وجاءت منطقة مكة المكرمة في صدارة المناطق بـ158.265 بلاغًا إسعافيًا، تلتها منطقة الرياض بـ61.208، ثم منطقة المدينة المنورة بـ43.898 بلاغًا.
بلاغات
الشرقية
37.756
عسير
21.394
القصيم
14.309
جازان
10.257
تبوك
9.249
حائل
7.665
الجوف
4.143
الباحة
3.998
نجران
3.787
الحدود الشمالية
2.480
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