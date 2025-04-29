33 مستشفى
دشنت الجهات الحكومية خططها وبرامجها التشغيلية في المدينة المنورة، لمراجعة خدمات الإسكان، والسعة الفندقية الشاغرة في نطاق سكن الحجاج بالمنطقة المركزية. كذلك إدارة البرامج المتعلقة بتنظيم الحشود والزيارات والصلاة بالمسجد النبوي والروضة الشريفة. في المقابل، أعلن تجمّع المدينة المنورة الصحي عن جاهزية 33 مستشفى ومركزًا صحيًا، دائما وموسميا، بالإضافة إلى عربات العيادات المتنقلة، لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1446 هـ، بمشاركة أكثر من 21 ألف كادر صحي وفني يعملون على مدى الساعة على تقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية.
وأوضح التجمع أن الاستعدادات شملت تجهيز الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة، وتوفير تجهيزات طبية متكاملة، إلى جانب خدمات إسعافية متقدمة، وتوفير لقاحات الحج الضرورية، وخدمات المختبرات وبنوك الدم.
خدمات طبية متكاملة
بيّن تجمع المدينة المنورة الصحي أن منظومة الخدمات الصحية هذا العام تشمل تقديم خدمات طبية متكاملة في المنطقة المركزية من خلال مستشفيات السلام الوقفي ومستشفى الحرم، بالإضافة إلى مركزي الصافية وباب جبريل للرعاية العاجلة ومركز ضربات الشمس، وذلك لتغطية نطاقات الحرم النبوي الشريف والمناطق ذات الكثافة العالية من الحجاج.
التغطية الصحية
- مدينة الملك سلمان الطبية
- مستشفى الملك فهد
- مستشفى أحد
- مستشفى الميقات
- مركز القلب
- مستشفى ينبع العام وخيبر والحناكية والحمنة
مراكز المراقبة الصحية
- مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي
- مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع
- ميناء ينبع التجاري
- وحدة الخدمات الطارئة في محطة قطار الحرمين السريع
- مراكز الميقات ومحطة حجاج البر والهجرة الموسمية والصلصلة واليتمة
- عربات العيادات المتنقلة بمساجد قباء وسيد الشهداء ومحطة ساسكو وطريق تبوك
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم وصول أولى طلائع الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.