اليوم وصول أولى طلائع الحجاج

تستقبل المدينة المنورة اليوم أولى طلائع حجاج بيت الله عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، وحتى نهاية الشهر، بينما أعلنت عدد من الجهات المعنية استعداداتها لاستقبال الحجيج، وتنفيذ الخطط التشغيلية والعملية لموسم 1446 هـ. في حين بدأ منسوبو الإدارات الحكومية والقطاع الخاص العمل في المنافذ، لبدء استقبال الحجاج طيلة الموسم، وتمت تهيئة كل الخدمات، وتوفير المسارات الخاصة للحجاج، لنقلهم إلى مسكنهم وفق آلية ميسرة وسهلة.

33 مستشفى

دشنت الجهات الحكومية خططها وبرامجها التشغيلية في المدينة المنورة، لمراجعة خدمات الإسكان، والسعة الفندقية الشاغرة في نطاق سكن الحجاج بالمنطقة المركزية. كذلك إدارة البرامج المتعلقة بتنظيم الحشود والزيارات والصلاة بالمسجد النبوي والروضة الشريفة. في المقابل، أعلن تجمّع المدينة المنورة الصحي عن جاهزية 33 مستشفى ومركزًا صحيًا، دائما وموسميا، بالإضافة إلى عربات العيادات المتنقلة، لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1446 هـ، بمشاركة أكثر من 21 ألف كادر صحي وفني يعملون على مدى الساعة على تقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية.

وأوضح التجمع أن الاستعدادات شملت تجهيز الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة، وتوفير تجهيزات طبية متكاملة، إلى جانب خدمات إسعافية متقدمة، وتوفير لقاحات الحج الضرورية، وخدمات المختبرات وبنوك الدم.

خدمات طبية متكاملة

بيّن تجمع المدينة المنورة الصحي أن منظومة الخدمات الصحية هذا العام تشمل تقديم خدمات طبية متكاملة في المنطقة المركزية من خلال مستشفيات السلام الوقفي ومستشفى الحرم، بالإضافة إلى مركزي الصافية وباب جبريل للرعاية العاجلة ومركز ضربات الشمس، وذلك لتغطية نطاقات الحرم النبوي الشريف والمناطق ذات الكثافة العالية من الحجاج.

التغطية الصحية

- مدينة الملك سلمان الطبية

- مستشفى الملك فهد

- مستشفى أحد

- مستشفى الميقات

- مركز القلب

- مستشفى ينبع العام وخيبر والحناكية والحمنة

مراكز المراقبة الصحية

- مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

- مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع

- ميناء ينبع التجاري

- وحدة الخدمات الطارئة في محطة قطار الحرمين السريع

- مراكز الميقات ومحطة حجاج البر والهجرة الموسمية والصلصلة واليتمة

- عربات العيادات المتنقلة بمساجد قباء وسيد الشهداء ومحطة ساسكو وطريق تبوك