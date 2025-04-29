السعودية | أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة تغادر مطار حضرة شاه الدولي ببنجلاديش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت اليوم، من مطار حضرة شاه الدولي بالعاصمة دكا، أولى رحلات ضيوف الرحمن من المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” (1446 هـ/ 2025 م) من جمهورية بنجلاديش متجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية بنغلاديش الشعبية عبدالعزيز بن فهد البراهيم، ومعالي مستشار الشؤون الدينية الدكتور خالد حسين، ومعالي مستشار وزارة الطيران المدني والسياحة بشير الدين، ووكيل وزارة الطيران المدني والسياحة نسرين جهان.

ويأتي تنفيذ مبادرة طريق مكة في جمهورية بنجلاديش هذا العام 1446 هـ للمرة الخامسة، وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من بلدانهم حتى وصولهم إلى مقار سكنهم في المملكة العربية السعودية؛ لأداء فريضة الحج بيسر وطمأنينة.

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها السابع بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

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