شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لأهميتها.. تفعيل اليوم العالمي للغة الإنجليزية في الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعلت بلدية مدينة الظهران، اليوم العالمي للغة الإنجليزية، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية اللغة الإنجليزية كوسيلة للتواصل العالمي، وتشجيع الطلاب على إتقانها واستخدامها في مختلف المجالات الأكاديمية والمهنية، بالتعاون مدارس أجيال المواهب.

برنامج الفعالية من جانبه أوضح رئيس بلدية مدينة الظهران المهندس فيصل القحطاني، بأن الفعالية تضمنت توزيع نشرات تحتوي على معلومات قيمة حول اللغة الإنجليزية وأساليب تعلمها، بالإضافة إلى ذلك، أُقيمت مسابقات لغوية تفاعلية شارك فيها الأطفال.

كما تضمنت ألعاباً تعليمية وعروضاً قصيرة باللغة الإنجليزية، حيث تم التركيز على تحسين مهارات القراءة، بالإضافة إلى زوايا إبداعية للرسم والتلوين التي دمجت بين الفن واللغة.

وتسعى الفعالية إلى نتائج منها اكتشاف متعة اكتساب لغة جديدة بطريقة ممتعة وفعالة.