شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية لـ "اليوم": عقوبات مخالفي تعليمات الحج تبدأ اليوم وتصل 100 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق العقوبات بحق المخالفين لأنظمة الحج ابتداءً من اليوم، مؤكدةً أن جميع من يدخل مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة دون تصريح حج سيكون عرضة للغرامات والعقوبات النظامية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تُنفذها الوزارة لتيسير أداء مناسك الحج وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب في تصريح خاص لـ "اليوم"، أن هناك طوقًا أمنيًا محكمًا في منافذ الدخول إلى المشاعر المقدسة، يهدف إلى التحقق من وجود تصريح حج نظامي لدى كل من يحاول الدخول.

وأشار الشلهوب إلى أن العقوبات تشمل غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لمن يؤدي أو يحاول أداء الحج بدون تصريح، إضافة إلى فرض غرامة مماثلة على من يتجاوز المدة النظامية لتأشيرته أو يتواجد داخل مكة دون تصريح بدءًا من غرة ذي القعدة.

وأوضح أن الغرامة تصل إلى 100 ألف ريال على من يُضبط وهو يحاول نقل أو إيواء مخالفين، سواء كانوا من حاملي تأشيرات الزيارة أو التأشيرات الأخرى غير المخصصة للحج، مع مصادرة المركبة المستخدمة في النقل بحكم قضائي.



مبادرة “طريق مكة”



وفي سياق متصل، كشف الشلهوب عن مشاركة سبع دول هذا العام في مبادرة “طريق مكة”، وذلك ضمن جهود المملكة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من الخارج. وتتم المبادرة بالتعاون مع عدة جهات سعودية، عبر فرق عمل متخصصة تقوم بإنهاء إجراءات السفر والتفتيش والترميز في مطارات بلدان الحجاج، ليصلوا مباشرة إلى مساكنهم في المملكة وقد سُلمت أمتعتهم مسبقًا، مما يتيح لهم التفرغ التام لأداء مناسكهم.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في مؤتمر الاتصال الرقمي بجامعة الملك عبدالعزيز تحت شعار “الاتصال.. إعلام وأكثر”، حيث استعرضت الوزارة جهودها في خدمة ضيوف الرحمن، ومبادراتها التقنية والأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود وضمان أمن وسلامة الحجاج.

وأكد المتحدث الأمني أن الوزارة جاهزة بشكل كامل لاستقبال ضيوف الرحمن وتوفير الدعم الأمني واللوجستي اللازم في جميع منافذ العاصمة المقدسة، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات النظامية للحج.

