شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تطلق "ملتقى الإرشاد المهني الأول" لدعم طلابها وخريجيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات "ملتقى الإرشاد المهني الأول" بجامعة الملك عبدالعزيز، برعاية رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وبرعاية تقنية من المركز الإداري والمالي للتدريب اليوم الثلاثاء 29 أبريل ٢٠٢٥م بمسرح ٢٦.

ويستهدف الملتقى الطلبة المتوقع تخرجهم والخريجين حيث يسهم في دعم طلبة الجامعة المتوقع تخرجهم والباحثين عن عمل لتكوين صورة واضحه عن دورهم في سوق العمل من خلال مساعدتهم على معرفة ميولهم المهنية، وإعدادهم للالتحاق بمجال اهتمامهم، وذلك للمساهمة في رفع مؤشر النجاح والتطوير للأفراد وتحقيق التوافق المهني والأكاديمي.

ويتضمن برنامج الملتقى والذي يستمر يومان على معرضًا مصاحبًا ومجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل، ورش عمل وجلسات وهي على النحو التالي، ورشة عمل توجهات سوق العمل في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠، وكيفية استخدام منصة لينكدإن باحترافية، وجلسات جماعية لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية، ورشة عمل فن اجتياز المقابلات الشخصية، ورشة عمل العمل التطوعي.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز المعرفة بالقدرات والميول واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية وتنمية مهارات التخطيط المهني لدى المستفيدين والطلاب للمساهمة في اتخاذ قرارات مهنية وتعليمية مناسبة ورفع الوعي بأهمية المهن ومهارات المستقبل وربط المرشدين المهنيين بقطاع التعليم.

ويختتم الملتقى فعالياته غدا الأربعاء بورش عمل متنوعة وهي ورشة عمل الميول المهنية، وورشة عمل التعريف ببرامج صندوق تنمية الموارد البشرية، وورشة عمل إعداد السيرة، وورشة عمل استراتيجيات البحث عن عمل، وجلسات جماعية لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية، وورشة عمل بناء العلاقات المهنية، وورشة عمل المهارات الناعمة وفن الاتصال.