شكرا لمتابعة خبر عن لقطات توثق لحظات ودية بين وزير الخارجية ونظيره العماني.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله نظيره العُماني السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في العاصمة مسقط، حيث ظهرا في لقطات ودية.

حيث عقد الوزيران اجتماعًا ثنائيًا بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة .

وقد ترأس الوزيران الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العُماني، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتفعيل المبادرات المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين البلدين .

كما قام وزير الخارجية بزيارة إلى المتحف الوطني العُماني، حيث اطلع على المعروضات التي تعكس التراث الثقافي والتاريخي للسلطنة .

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة وسلطنة عُمان، وتأكيدًا على حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.