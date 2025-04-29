شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. ضبط مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة بتفريغ مواد خرسانية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية المصرية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.