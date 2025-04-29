شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 حاج يصلون اليوم.. بدء استقبال حجاج بنغلاديش عبر 5 رحلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت العاصمة المقدسة، مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لموسم حج عام 1446 هـ، إيذاناً ببدء العمل الفعلي لاستقبال ضيوف الرحمن، ووصل الفوج الأول من الحجاج القادمين من جمهورية بنغلاديش عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

حيث تم استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم قبل نقلهم إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة وكل الجهات ذات العلاقة.

سهولة الاستقبال والتفويج وأوضح مدير مركز الامتثال بوزارة الحج والعمرة عبدالرحمن الغنام، أن أولى رحلات الحج لهذا العام وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز في تمام الساعة السادسة صباحاً قادمة من بنغلاديش.

وأكد الغنام أن عملية الاستقبال والتفويج تمت بكل انسيابية وسلاسة، مشيراً إلى أن المركز استقبل أول حافلة تقل الحجاج إلى مكة، حيث تم إنهاء الإجراءات اللازمة وتوجيه الحافلة مباشرة إلى مقر السكن المخصص للحجاج، مع توفير الإرشاد والترحيب اللازمين.

وصول الرحلات بمطار الملك فهد وأشار الغنام إلى أن اليوم يشهد وصول خمس رحلات مجدولة وعارضة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جميعها قادمة من بنغلاديش، وعلى متنها ما يزيد على ألفي حاج.

ولفت إلى أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة استقبل أيضاً رحلات أخرى فجر اليوم، حيث وصل الحجاج إلى مساكنهم بسلام.

وأكد على الجاهزية التامة لجميع الشركاء المعنيين لاستقبال الحجاج وتقديم أرقى الخدمات لهم، معرباً عن سعادة الجميع بالترحيب بضيوف الرحمن.

وعزا مدير مركز الامتثال بوزارة الحج والعمرة الانسيابية والسرعة الملحوظة في إنهاء إجراءات وصول الحجاج ونقلهم، والتي تمت في وقت قياسي منذ هبوط الطائرة وحتى مغادرة الحافلة لمركز الاستقبال بمكة، إلى الاستعدادات المبكرة لموسم الحج. استعدادات استقبال الحجاج وأضاف أن هذه الاستعدادات شملت إجراء تجارب فرضية مكثفة لكافة الأنظمة وحركة الحافلات والموظفين، مؤكداً أن نجاح استقبال اليوم هو نتاج عمل دؤوب بدأ منذ انطلاقة الاستعداد للموسم، وهو ما انعكس إيجاباً على راحة وسعادة ضيوف الرحمن عند وصولهم.

لافتا إلى ان أولى حافلات الحجاج غادرت مركز الاستقبال متجهة إلى مقر سكنهم المخصص في مكة المكرمة بعد إتمام كافة الإجراءات، وسط تضافر جهود جميع القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن لضمان موسم حج آمن وميسر.

وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر استقبل صباح اليوم الثلاثاء، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين؛ لأداء مناسك الحج خلال هذا العام 1446هـ، بحضور عددٍ من ممثلي الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة، وذلك في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وتعد هذه الرحلة القادمة من دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية وعلى متنها 396 حاجًا، ضمن عدة رحلات ستصل هذا اليوم عبر مطار جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

