شكرا لمتابعة خبر عن بدء فصل الخدمة الكهربائية تدريجياً للعدادات غير الموثقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت الشركة السعودية للكهرباء، بدء تنفيذ إجراءات فصل الخدمة الكهربائية تدريجياً عن العدّادات غير الموثقة، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 15 مايو 2025،
وطالبت “السعودية للكهرباء”، الذين لم يقوموا بتوثيق عدّاداتهم، إلى سرعة إتمام عملية التوثيق؛ تفادياً لانقطاع الخدمة، مؤكدةً أن التوثيق يُعد إلزامياً لضمان استمرار الخدمة الكهربائية دون انقطاع.
ويمكن للمشتركين توثيق عدّاداتهم بكل سهولة من خلال تطبيق الكهرباء عبر رابط الموقع .