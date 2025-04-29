شكرا لمتابعة خبر عن بدء فصل الخدمة الكهربائية تدريجياً للعدادات غير الموثقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الشركة السعودية للكهرباء، بدء تنفيذ إجراءات فصل الخدمة الكهربائية تدريجياً عن العدّادات غير الموثقة، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 15 مايو 2025،

‎وطالبت “السعودية للكهرباء”، الذين لم يقوموا بتوثيق عدّاداتهم، إلى سرعة إتمام عملية التوثيق؛ تفادياً لانقطاع الخدمة، مؤكدةً أن التوثيق يُعد إلزامياً لضمان استمرار الخدمة الكهربائية دون انقطاع.

‎ويمكن للمشتركين توثيق عدّاداتهم بكل سهولة من خلال تطبيق الكهرباء عبر رابط الموقع .