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مساعد وزير الصحة يشرح آليات التعامل مع الأزمات المتغيرة في الوقت الحالي.. فيديو

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مساعد وزير الصحة يشرح آليات التعامل مع الأزمات المتغيرة في الوقت الحالي.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح مساعد وزير الصحة د. محمد العبد العالي، كيفية التعامل مع الأزمات والأحداث المتغيرة في الوقت الحالي .

وقال د. محمد العبد العالي خلال مؤتمر الاتصال الرقمي: يوجد فرق كبير في تداول الأحداث الحالية والسابقة، فالفرق مهول بين أزمة أمس وأزمة اليوم، يوجد اختلاف في الحجم والسرعة والتداول وجغرافيا الانتشار.

وتابع: يجب أن نفهم الأزمة ونعرف حجمها ونحللها بشكل قوي وأن نفهم الرأي العام الذي يتعامل معها وأن نشتطيع أن نضع لها آليات تواصل .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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