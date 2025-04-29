شكرا لمتابعة خبر عن مساعد وزير الصحة يشرح آليات التعامل مع الأزمات المتغيرة في الوقت الحالي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح مساعد وزير الصحة د. محمد العبد العالي، كيفية التعامل مع الأزمات والأحداث المتغيرة في الوقت الحالي .

وقال د. محمد العبد العالي خلال مؤتمر الاتصال الرقمي: يوجد فرق كبير في تداول الأحداث الحالية والسابقة، فالفرق مهول بين أزمة أمس وأزمة اليوم، يوجد اختلاف في الحجم والسرعة والتداول وجغرافيا الانتشار.

وتابع: يجب أن نفهم الأزمة ونعرف حجمها ونحللها بشكل قوي وأن نفهم الرأي العام الذي يتعامل معها وأن نشتطيع أن نضع لها آليات تواصل .