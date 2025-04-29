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متحدث الداخلية: مبادرة طريق مكة تسهل إنهاء إجراءات الحجاج إلكترونيا في بلدانهم.. فيديو

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متحدث الداخلية: مبادرة طريق مكة تسهل إنهاء إجراءات الحجاج إلكترونيا في بلدانهم.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أن مبادرة طريق مكة تسهل إنهاء إجراءات الحجاج إلكترونيا في بلدانهم.

وقال العقيد طلال الشلهوب، عبر مؤتمر الاتصال الرقمي: “مبادرة طريق مكة تسهل إنهاء إجراءات الحجاج إلكترونيا في بلدانهم عبر 11 مطارا بـ7 دول”.

وأضاف: “التطور الرقمي أسهم في تحقيق منظومة عمل متكاملة للقطاعات الأمنية والوصول إلى المستهدفات”.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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