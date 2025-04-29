شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الداخلية: مبادرة طريق مكة تسهل إنهاء إجراءات الحجاج إلكترونيا في بلدانهم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أن مبادرة طريق مكة تسهل إنهاء إجراءات الحجاج إلكترونيا في بلدانهم. وقال العقيد طلال الشلهوب، عبر مؤتمر الاتصال الرقمي: “مبادرة طريق مكة تسهل إنهاء إجراءات الحجاج إلكترونيا في بلدانهم عبر 11 مطارا بـ7 دول”. وأضاف: “التطور الرقمي أسهم في تحقيق منظومة عمل متكاملة للقطاعات الأمنية والوصول إلى المستهدفات”.