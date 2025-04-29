شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: 20% من المصابين بالسكري لا يعلمون.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، أن 20 % من المصابين بالسكري، لا يعلمون بإصابتهم بالسكري.

وقال وزير الصحة، خلال فعالية “امش 30” في إحدى وجهاتها الرئيسية الجديدة وهي “المسار الرياضي” في الرياض: “المشي لمدة 30 دقيقة في اليوم يعزز الصحة وبالأخص يكافح الأمراض المزمنة ومنها خفض احتمالية الإصابة بالجلطات القلبية بنسبة 30% وخفض السكتات الدماغية بنسبة 40% كما يحسن جودة الصحة وجودة الحياة والسعادة لدى الشخص”.

وأضاف: “وبالنسبة لنا في الصحة نرى انعكاس ذلك في زيادة متوسط عمر الإنسان وفي انخفاض الوفيات الناتجة من الأمراض غير المعدية، فقد انخفضت النسبة في ذلك لأكثر من 40%، وهذا كل النتائج الحمد لله مبشرة لوصولنا المستهدف بعون الله وهو عمر 80 سنة بصحة وعافية، وزيادة النشاط البدني الذي يمارسه المواطن في خلال أسبوع 150 دقيقة، وقد ارتفعت هذه النسبة من 48% وصولا إلى 58% وإن شاء الله نحقق أرقاماً أعلى بعون الله”.