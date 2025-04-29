السعودية | “هيئة الإحصاء” توقع 4 اتفاقيات في اليوم الأخير للمنتدى السعودي للإحصاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت الهيئة العامة للإحصاء 4 اتفاقيات في اليوم الأخير للمنتدى السعودي للإحصاء، الذي عُقد برعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، بمشاركة عددٍ من أصحاب السمو والمعالي الوزراء، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية والخبراء المحليين والدوليين وصُنّاع القرار في القطاع الإحصائي.

ووقعت اتفاقيات التعاون مع كلٍ من غرفة الرياض، وجامعة جدة، وبنك التنمية الاجتماعية، ومجموعة روشن؛ بهدف رفع مستوى التعاون وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصات جميع الأطراف، ووضع إطار مؤسسي للأنشطة والمهام المتبادلة، إضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتركزت مجالات التعاون على عدة مسارات إستراتيجية، من أبرزها: تبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية وفق اختصاص كل جهة، وتعزيز الشراكة في تطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية، ورفع جودة البيانات الإحصائية، ونشر ثقافة الوعي الإحصائي لدى مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة يمثل ركيزةً أساسية في دعم تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية والمستدامة، مؤكدًا أن تبادل البيانات والخبرات الإحصائية يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتلبية احتياجات الأطراف المختلفة، إضافة إلى استشراف التوجهات المستقبلية لتطوير المنتجات والخدمات الإحصائية، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويبني وعيًا مجتمعيًا داعمًا لمسيرة التنمية الشاملة.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تعد المرجع الرسمي للعمل الإحصائي في المملكة، والمشرف الفني والمنظم للقطاع الإحصائي الوطني، وتضطلع بدور رئيس في جمع وتحليل ودراسة البيانات والمعلومات الإحصائية لدعم صناع القرار وراسمي السياسات.

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