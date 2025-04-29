شكرا لقرائتكم خبر عن يغطي 14 ألف أسرة.. إطلاق مسح صحي لرصد سلوك المجتمع والكشف عن الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة الصحة تنفيذ زياراتها الميدانية ضمن إطار ”المسح الصحي العالمي 2025“، مستندةً إلى منهجيات واستبانات المسح الصحي العالمي بلس «WHS+»، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قاعدة البيانات الصحية بالمملكة، وتوجيه تطوير الخدمات الصحية استنادًا إلى مؤشرات واقعية دقيقة.

وأوضحت الوزارة أن المسح يستهدف عينة ممثلة من المواطنين والمقيمين تغطي أكثر من 14 ألف أسرة وفرد، موزعين على 13 منطقة إدارية عبر التجمعات الصحية في مختلف مناطق المملكة، من خلال استبانات تشمل معلومات ديموغرافية، والحالة الصحية، وعوامل الخطورة، بالإضافة إلى بيانات حول النظام الصحي. أولويات وطنية

يأتي إطلاق هذا المسح ضمن جهود المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، لاسيما ما يتصل بتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة منظومة الصحة العامة، وتحديد الأولويات الوطنية في القطاع الصحي.

كما يهدف إلى رصد الأنماط والسلوكيات الصحية العامة، وقياس التقدّم في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب دعم برامج الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتعزيز الوعي السلوكي الصحي.

وأكدت وزارة الصحة أن النتائج المنتظرة من المسح ستُسهم في تطوير السياسات الصحية المستقبلية، وتلبية احتياجات المجتمع بشكل أكثر دقة وفعالية، داعيةً جميع الأسر والأفراد المشمولين في العينة إلى التعاون والمشاركة الفاعلة مع فرق المسح خلال الزيارات الميدانية، لما لذلك من أهمية في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه الوطنية.