شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة رضيع من عيب قلبي نادر بمركز القلب بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

قسطرة تشخيصية وعلاجية

الدمام - شريف احمد - تمكن الفريق الطبي المتخصص في قسم قلب الأطفال بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم – أحد مكونات تجمع القصيم الصحي – من إنقاذ حياة رضيع سعودي يبلغ من العمر 14 يومًا ويزن 3 كيلوغرامات.وشُخّصت حالته بعيب قلبي خلقي نادر يُعرف بـ"رباعية فالو" المصحوبة بانسداد شديد في الشريان الرئوي، وهو ما تسبب في انخفاض مستوى الأكسجين في الدم إلى نسب تراوحت بين 60% و70%.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن اكتشاف الحالة جاء بعد المتابعة الدورية في عيادة الطفل السليم، التي تُعد من البرامج الوقائية المهمة للكشف المبكر عن المشكلات الصحية لدى الأطفال، مما ساهم في سرعة الإحالة للمركز واتخاذ القرار العلاجي المناسب في الوقت المناسب.أشار التجمع أن الفريق الطبي قام بإجراء قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية بشكل عاجل، تضمنت زراعة دعامة شريانية لتوسعة الشريان الرئوي، في عملية استغرقت نحو 45 دقيقة وتكللت بالنجاح ولله الحمد، حيث ارتفعت نسبة الأكسجين لدى الطفل إلى ما بين 90-93%.ويتميز مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بوجود كفاءات طبية وفنية عالية متخصصة في علاج أمراض القلب لدى الأطفال، كما يقدم خدمات طبية تخصصية على مدار الساعة، ما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة ويواكب تطلعات المستفيدين.