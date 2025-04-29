شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر دخل حافز على التسجيل في حساب المواطن؟ إليك الشروط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يمكن لمستفيد برنامج حساب المواطن التسجيل في برنامج حافز، دون التأثير على الدعم المقدم، ولكن وفق شروط محددة.

وبحسب الإجابة على الاستفسارات عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع إكس التابع لحساب المواطن، ففي حال وجود دخل من "حافز" للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدر الدخل مخصص من برنامج حافز.

وأوضح حساب خدمة المستفيدين، فإن الدخل سيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

ما هو برنامج حافز؟



ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وحرص على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.