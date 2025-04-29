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السالمي يكشف مسقط رأس الحجاج بن يوسف والذايدي يعلّق بطرافة.. فيديو

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السالمي يكشف مسقط رأس الحجاج بن يوسف والذايدي يعلّق بطرافة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف المؤرخ والأديب الدكتور حماد السالمي عن معلومة تاريخية لافتة تتعلق بمولد الحجاج بن يوسف الثقفي، إحدى أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي.

وأوضح السالمي أن الحجاج وُلد في قرية الكوثر الواقعة شرق محافظة الطائف، مؤكدًا أن هذا الموقع هو الأرجح استنادًا إلى ما توصل إليه من مصادر تاريخية موثوقة وبحوث ميدانية.

وخلال اللقاء التلفزيوني عبر برنامج “سجال” على قناة العربية، شهد الحوار لحظة طريفة عندما مازح الإعلامي مشاري الذايدي ضيفه بقوله: “ربما مشيت على صخر وطأته قدما الحجاج”، وذلك لأن السالمي قد ولد في إحدى المناطق القريبة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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