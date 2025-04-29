شكرا لمتابعة خبر عن السالمي يكشف مسقط رأس الحجاج بن يوسف والذايدي يعلّق بطرافة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المؤرخ والأديب الدكتور حماد السالمي عن معلومة تاريخية لافتة تتعلق بمولد الحجاج بن يوسف الثقفي، إحدى أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي.

وأوضح السالمي أن الحجاج وُلد في قرية الكوثر الواقعة شرق محافظة الطائف، مؤكدًا أن هذا الموقع هو الأرجح استنادًا إلى ما توصل إليه من مصادر تاريخية موثوقة وبحوث ميدانية.

وخلال اللقاء التلفزيوني عبر برنامج “سجال” على قناة العربية، شهد الحوار لحظة طريفة عندما مازح الإعلامي مشاري الذايدي ضيفه بقوله: “ربما مشيت على صخر وطأته قدما الحجاج”، وذلك لأن السالمي قد ولد في إحدى المناطق القريبة.

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