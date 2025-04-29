شكرا لمتابعة خبر عن رصد هلال شهر ذو القعدة في سماء الوطن العربي اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُرصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي، بعد غروب شمس اليوم، حيث سيظهر بوضوح في الأفق الغربي، مما يتيح فرصة رائعة للتصوير الفلكي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ابتعاد القمر عن وهج شمس الغروب، أصبح أكثر وضوحًا للعين المجردة وارتفاعًا في السماء مقارنةً بالليلة السابقة، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيُلاحظ أن الجزء غير المضاء من سطح القمر يتوهج بضوء خافت، وهو ناتج عن انعكاس ضوء الشمس من الأرض إلى القمر في ظاهرة تُعرف باسم “نور الأرض”.

وأبان أبو زاهرة، أن القمر وصل إلى منزلة الاقتران يوم الأحد 27 أبريل 2025 عند الساعة 10:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة (07:31 مساءً بتوقيت غرينتش)، مُنهيًا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئًا دورة قمرية جديدة، ومع مرور الأيام ستزداد إضاءة هلال القمر تدريجيًا، وسيرتفع أعلى في السماء عند غروب الشمس، ويبقى لفترة أطول بعد بداية الليل، ويعود سبب هذا التغير إلى حركة القمر المستمرة مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.

يُذكر أن هذه الفترة من الشهر القمري تُعد مثالية لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء, مثل: المجرات، والسدم، والعناقيد النجمية، حيث تكون السماء مظلمة لغياب الإضاءة القمرية مما يسمح بظهور الأجسام السماوية بشكل أوضح.