شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق موسم الحج من مطار المدينة بوصول أول فوج من ضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم، أولى رحلات الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج لهذا العام، وسط أجواء تنظيمية متكاملة وإجراءات ميسّرة تعكس حجم الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.

وكان في مقدمة المستقبلين للرحلة القادمة من مدينة حيدر أباد بجمهورية الهند، والتي تقل 262 حاجًا، عدد من المسؤولين يتقدمهم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة المكلف الدكتور عبدالعزيز وزان، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة في خدمة الحجاج.

وقد استُقبل الحجاج بحفاوة بالغة، حيث قُدمت لهم الورود والهدايا التذكارية، وسط ترحيب يعكس قيم الضيافة التي يتميز بها أبناء المملكة.

وسارت إجراءات الدخول بسلاسة تامة وفي وقت قياسي، بفضل التنسيق المحكم بين الجهات العاملة بالمطار، التي بدأت تنفيذ خططها التشغيلية استعدادًا لموسم الحج، لضمان راحة الحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى انتقالهم إلى مساكنهم المجهزة في المدينة المنورة.

وتشمل الخطط التشغيلية تقديم خدمات متكاملة تشمل الرعاية الصحية، والإرشاد، والنقل، والخدمات الميدانية، في إطار الحرص المستمر على توفير أعلى معايير الراحة والسلامة لضيوف الرحمن.

وتُعدّ هذه الرحلة باكورة وصول أفواج الحجاج إلى مطار المدينة المنورة، في وقت أكملت فيه الجهات المعنية استعداداتها لاستقبال الأعداد المتزايدة خلال الأيام المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على تسخير كل الإمكانات والطاقات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسكينة.

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