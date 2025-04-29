شكرا لمتابعة خبر عن صالح العنزي يواجه أزمة انقطاع الكهرباء في إسبانيا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واجه المذيع صالح العنزي، أزمة انقطاع الكهرباء في إسبانيا، أمس الاثنين.

وقال صالح العنزي: “أنا في قلب مدريد والساعة 5:15 الكهرباء طافية من 12 الظهر ،والمواصلات شبه معدومة والإنترنت متقطع ، الحمدلله على نعمة السعودية”.

وانقطعت الكهرباء، يوم الاثنين، عن مناطق واسعة في إسبانيا والبرتغال، ما تسبب باختناقات مرورية وتعطل حركة المركبات بسبب توقف عمل إشارات المرور، علاوة على توقف القطارات.