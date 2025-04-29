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صور| مغادرة أولى رحلات المستفيدين عبر مبادرة "طريق مكة" من باكستان

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واس - إسلام آباد 0 تبليغ

  • صور| مغادرة أولى رحلات المستفيدين عبر مبادرة "طريق مكة" من باكستان 1/4
  • صور| مغادرة أولى رحلات المستفيدين عبر مبادرة "طريق مكة" من باكستان 2/4
  • صور| مغادرة أولى رحلات المستفيدين عبر مبادرة "طريق مكة" من باكستان 3/4
  • صور| مغادرة أولى رحلات المستفيدين عبر مبادرة "طريق مكة" من باكستان 4/4

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الدمام - شريف احمد - غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية باكستان الإسلامية اليوم، إلى المملكة عبر صالة المبادرة بمطار إسلام آباد الدولي، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.
وحضر عملية المغادرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووزير الشؤون الدينية في باكستان سرداد محمد يوسف.
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة

يُذكر أن وزارة الداخلية تُنفذ المبادرة في عامها السابع بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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