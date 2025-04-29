شكرا لقرائتكم خبر عن صور| مغادرة أولى رحلات المستفيدين عبر مبادرة "طريق مكة" من باكستان والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام