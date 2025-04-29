شكرا لقرائتكم خبر عن صور| استقبال أول وفود الحجاج من بنغلاديش لموسم حج 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر صباح اليوم الثلاثاء، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين؛ لأداء مناسك الحج خلال هذا العام 1446هـ، بحضور عددٍ من ممثلي الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة، وذلك في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وتعد هذه الرحلة القادمة من دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية وعلى متنها 396 حاجًا، ضمن عدة رحلات ستصل هذا اليوم عبر مطار جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

استقبال رحلات الحجاج بكامل الخدمات وأكّد المهندس الجاسر، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تتشرف وتسعد باستقبال أولى رحلات الحجاج لهذا الموسم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات من مختلف الجهات الأمنية والتشغيلية والشركاء من القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة -حفظها الله-؛ لتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم تجربة نقل آمنة وميسرة تلبي التطلعات. مطارات خاصة لخدمة ضيوف الرحمن وقال: "تم تخصيص ستة مطارات رئيسة لخدمة ضيوف الرحمن وهي: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، ومطار الطائف الدولي، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام".

وأوضح أن تدفق الرحلات سيستمر خلال الأيام القادمة حتى بداية شهر ذي الحجة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات تهدف إلى تسهيل رحلة الحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، بما يعزز مكانة المملكة الريادية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.