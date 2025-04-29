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شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تجري تحديثات جديدة لترخيص وتسويق الأجهزة الطبية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تحديث جديد على ”دليل مسارات التصنيع للأجهزة والمستلزمات الطبية“، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ المخصصة للمشاركة العامة.
ويهدف هذا التحديث إلى تحديد وتوضيح المسارات المعتمدة لتصنيع هذه المنتجات الحيوية داخل المملكة العربية السعودية، بما يشمل دعم عمليات نقل وتوطين تقنياتها، بالإضافة إلى تبيان إجراءات الحصول على الإذن بالتسويق، والمتطلبات اللازمة لتداولها وتوزيعها واستيراد المكونات اللازمة لأغراض التصنيع، وكذلك آليات الحصول على شهادة حرية البيع عند الرغبة في التصدير.
أكدت الهيئة في سياق الدليل المحدث أن الخطوة التأسيسية الأولى لأي جهة ترغب في تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية محليًا تتمثل في الحصول على رخصة مصنع معتمدة.
وشددت على أن من أبرز اشتراطات نيل هذه الرخصة هو توفر شهادة نظام إدارة جودة سارية المفعول تتوافق مع المواصفة القياسية الدولية ”ISO 13485:2016“، أو ما يعادلها من المواصفات المعتمدة لدى الهيئة، على أن تكون هذه الشهادة صادرة من أحد مقدمي خدمات التحقق من المطابقة المعتمدين لديها، مع الإشارة إلى ضرورة مراجعة المتطلبات التفصيلية في الوثيقتين التنظيميتين ”MDS-REQ9“ و”MDS-REQ10“.
فيما يخص تداول المنتجات في السوق المحلي، أوضحت الهيئة أن جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية المتداولة داخل المملكة يجب أن تكون حاصلة على شهادة ”الإذن بالتسويق“، والتي تصدر باسم المصنع وتتوافق متطلباتها مع المعايير الرقابية الدولية المتعارف عليها.
وأشارت إلى أن تفاصيل المسارات الخاصة بالحصول على هذا الإذن موضحة في الملحق رقم «1» من الدليل، مع ضرورة مراجعة الوثيقة ”MDS-REQ1“.
ونوهت الهيئة إلى أهمية إبلاغها بأي تغييرات، سواء كانت جوهرية أو غير جوهرية، تطرأ على المعلومات التي تم تقديمها سابقًا للحصول على إذن التسويق، وذلك وفقاً للإجراءات الموضحة في الدليل الإرشادي الخاص بالتغييرات ”MDS-G12“.
استثنت الهيئة من شرط الحصول على إذن التسويق بعض الحالات المحددة، كالأجهزة والمستلزمات المستخدمة في الدراسات السريرية، أو تلك المخصصة لأغراض البحث العلمي والتعليم والعرض والتدريب، بالإضافة إلى الأجهزة المصنعة خصيصًا حسب طلب معين، أو تلك الموجهة للاستخدام في حالات الطوارئ العامة، وفقاً لما هو مفصل في الوثيقة ”MDS-REQ5“.
وفيما يتعلق بعمليات الاستيراد لأغراض التصنيع المحلي، بيّنت الهيئة أنه في حال رغبة المصنع المحلي في استيراد أجهزة أو مستلزمات طبية في شكل شبه نهائي ”semifinished“، بهدف استكمال تصنيعها داخل المملكة ومن ثم تسويقها، فإنه يتوجب عليه الحصول أولاً على إذن بالاستيراد، وذلك حسب المتطلبات المحددة في الوثيقة ”MDS-REQ5“.
أما بالنسبة للمصانع الراغبة في تصدير منتجاتها، فقد أوضحت الهيئة أن الحصول على ”شهادة حرية البيع“ يتطلب تقديم شهادة الإذن بالتسويق سارية المفعول ورخصة المصنع المعتمدة، وفقاً للإجراءات والمتطلبات المذكورة أيضاً في الوثيقة ”MDS-REQ5“.
ويهدف هذا التحديث إلى تحديد وتوضيح المسارات المعتمدة لتصنيع هذه المنتجات الحيوية داخل المملكة العربية السعودية، بما يشمل دعم عمليات نقل وتوطين تقنياتها، بالإضافة إلى تبيان إجراءات الحصول على الإذن بالتسويق، والمتطلبات اللازمة لتداولها وتوزيعها واستيراد المكونات اللازمة لأغراض التصنيع، وكذلك آليات الحصول على شهادة حرية البيع عند الرغبة في التصدير.
رخصة معتمدة
أكدت الهيئة في سياق الدليل المحدث أن الخطوة التأسيسية الأولى لأي جهة ترغب في تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية محليًا تتمثل في الحصول على رخصة مصنع معتمدة.
وشددت على أن من أبرز اشتراطات نيل هذه الرخصة هو توفر شهادة نظام إدارة جودة سارية المفعول تتوافق مع المواصفة القياسية الدولية ”ISO 13485:2016“، أو ما يعادلها من المواصفات المعتمدة لدى الهيئة، على أن تكون هذه الشهادة صادرة من أحد مقدمي خدمات التحقق من المطابقة المعتمدين لديها، مع الإشارة إلى ضرورة مراجعة المتطلبات التفصيلية في الوثيقتين التنظيميتين ”MDS-REQ9“ و”MDS-REQ10“.
معايير رقابية دولية
فيما يخص تداول المنتجات في السوق المحلي، أوضحت الهيئة أن جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية المتداولة داخل المملكة يجب أن تكون حاصلة على شهادة ”الإذن بالتسويق“، والتي تصدر باسم المصنع وتتوافق متطلباتها مع المعايير الرقابية الدولية المتعارف عليها.
وأشارت إلى أن تفاصيل المسارات الخاصة بالحصول على هذا الإذن موضحة في الملحق رقم «1» من الدليل، مع ضرورة مراجعة الوثيقة ”MDS-REQ1“.
ونوهت الهيئة إلى أهمية إبلاغها بأي تغييرات، سواء كانت جوهرية أو غير جوهرية، تطرأ على المعلومات التي تم تقديمها سابقًا للحصول على إذن التسويق، وذلك وفقاً للإجراءات الموضحة في الدليل الإرشادي الخاص بالتغييرات ”MDS-G12“.
حالات استثنائية
استثنت الهيئة من شرط الحصول على إذن التسويق بعض الحالات المحددة، كالأجهزة والمستلزمات المستخدمة في الدراسات السريرية، أو تلك المخصصة لأغراض البحث العلمي والتعليم والعرض والتدريب، بالإضافة إلى الأجهزة المصنعة خصيصًا حسب طلب معين، أو تلك الموجهة للاستخدام في حالات الطوارئ العامة، وفقاً لما هو مفصل في الوثيقة ”MDS-REQ5“.
وفيما يتعلق بعمليات الاستيراد لأغراض التصنيع المحلي، بيّنت الهيئة أنه في حال رغبة المصنع المحلي في استيراد أجهزة أو مستلزمات طبية في شكل شبه نهائي ”semifinished“، بهدف استكمال تصنيعها داخل المملكة ومن ثم تسويقها، فإنه يتوجب عليه الحصول أولاً على إذن بالاستيراد، وذلك حسب المتطلبات المحددة في الوثيقة ”MDS-REQ5“.
شهادة حرية البيع
أما بالنسبة للمصانع الراغبة في تصدير منتجاتها، فقد أوضحت الهيئة أن الحصول على ”شهادة حرية البيع“ يتطلب تقديم شهادة الإذن بالتسويق سارية المفعول ورخصة المصنع المعتمدة، وفقاً للإجراءات والمتطلبات المذكورة أيضاً في الوثيقة ”MDS-REQ5“.