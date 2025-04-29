شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نهاية العام الدراسي.. اعرفوا موعد إجازة عيد الأضحى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الإجازة المطولة

إجازة نهاية العام الدراسي

الدمام - شريف احمد - مع قرب نهابة محطات الفصل الدراسي الثالث، ينتظر الطلبة إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تبدأ يوم الجمعة الثالث من شهر ذي الحجة 1446هـ، وفيها يتوقف طلاب المدارس والهيئات التعليمية عن الدراسة.وتستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 19 ذو الحجة 1446هـ، ليعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة لاستكمال الأسابيع المتبقية من الفصل الدراسي الثالث، وذلك خلال استعدادات مكثفة لإنهاء المقررات الدراسية وأداء الاختبارات النهائية.وحاليًا تترقب الأسر والطلاب في مختلف مناطق المملكة انطلاق الإجازة المطولة الأخيرة للعام الدراسي الحالي 1446هـ، والتي تعتبر آخر محطات الاستراحة القصيرة قبل الوصول إلى ختام العام الدراسي.وتبدأ الإجازة المطولة يوم الأحد والاثنين الموافقين 6-7 من شهر ذي القعدة 1446هـ، لتمنح الطلاب ومنسوبي التعليم فرصة لالتقاط الأنفاس مع اقتراب نهاية المشوار الدراسي.تنطلق إجازة نهاية العام في يوم الخميس الأول من شهر محرم 1447هـ، إيذانًا بختام عام دراسي حافل بالجهود والإنجازات على مختلف الأصعدة التعليمية.وتستمر الإجازة الصيفية حتى يحين موعد العودة للعام الدراسي الجديد 1447هـ، والذي سينطلق يوم الأحد الأول من شهر ربيع الأول 1447هـ.