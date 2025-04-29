شكرا لقرائتكم خبر عن معرض توعوي وتدريب عملي.. تفعيل اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

أنشطة توعوية متنوعة

تعزيز الوعي بالسلامة المهنية

الدمام - شريف احمد - نظم تجمع القصيم الصحي، ممثلاً بمستشفى إرادة والصحة النفسية، فعاليات متنوعة احتفاءً بفعاليات اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، وذلك بهدف ترسيخ وتعزيز ثقافة السلامة في بيئة العمل.وأقيمت الفعاليات تحت شعار ”السلامة أولاً“، وشملت معرضاً توعوياً متخصصاً أقيم بمدخل العيادات الخارجية بالمستشفى، بحضور عدد من منسوبي المستشفى وزواره.وتولى تنظيم المعرض إدارة الأمن والسلامة بالمستشفى، بالتعاون المثمر مع قسمي التوعية الصحية والتطوع الصحي.وتضمن المعرض مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتوعوية الهادفة، كان من أبرزها استعراض وشرح لخطط الإخلاء المعتمدة في حالات الطوارئ، والتعريف بنظام الأكواد المستخدم داخل المنشآت الصحية ودلالاتها.وقدم فريق الأمن والسلامة شرحاً عملياً وتطبيقياً حول كيفية استخدام طفايات الحريق بأنواعها المختلفة بشكل صحيح وآمن، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات ومواد تثقيفية متنوعة حول إجراءات الوقاية من المخاطر المهنية والمخاطر البيئية المحتملة في محيط العمل.وتهدف هذه المبادرة، كما أوضح القائمون عليها، إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من الحوادث المهنية والإصابات المرتبطة بالعمل، وذلك من خلال التعريف بالمخاطر المحتملة في البيئات الصحية وتقديم الإرشادات الواضحة والأنظمة المتبعة التي تساهم بشكل فعال في الحفاظ على سلامة الكوادر العاملة في المستشفى والمراجعين والزوار على حد سواء.من جهته، أكد مدير مستشفى إرادة والصحة النفسية، إبراهيم المسيطير، أن إدارة المستشفى تولي اهتماماً بالغاً لترسيخ مفاهيم ومعايير الصحة والسلامة المهنية لدى جميع منسوبيها ومرضاها.وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال الإشراف المباشر على تطبيق أعلى معايير السلامة المعتمدة، والحرص على تدريب الكوادر بشكل دوري على أفضل الممارسات الوقائية. وشدد المسيطير على أن هذه الجهود المستمرة تسهم في خلق بيئة عمل صحية وآمنة ومستدامة، تدعم سلامة الجميع وتعزز جودة الخدمات المقدمة.