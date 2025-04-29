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شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 583 رخصة بناء جديدة عبر منصة "بلدي" بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن اعتماد عدد من الرخص والتصاريح عبر منصة "بلدي" خلال شهر مارس 2025م.
وبينت الأمانة أن الرخص المنجزة تمثلت في إصدار أكثر من 583 رخصة بناء جديدة، و(3352) شهادة صحية.
هذا بالإضافة إلى (118) تصريحًا لمزاولة الأنشطة التجارية لمدة (24) ساعة.
وذلك في سبيل تحقيق مفهوم البلدية الذكية ورفع جودة الحياة في مدن المملكة.
وبينت الأمانة أن الرخص المنجزة تمثلت في إصدار أكثر من 583 رخصة بناء جديدة، و(3352) شهادة صحية.
التصاريح عبر منصة "بلدي"كما أنجزت (1183) رخصة مهنية، و(514) قرارًا مساحيًا، و(3) رخص لترميم المباني.
هذا بالإضافة إلى (118) تصريحًا لمزاولة الأنشطة التجارية لمدة (24) ساعة.
الخدمات البلدية في المدينة المنورةودعت الأمانة إلى الاستفادة من أكثر من 200 خدمة بلدية رقمية متنوعة تقدمها منصة "بلدي".
وذلك في سبيل تحقيق مفهوم البلدية الذكية ورفع جودة الحياة في مدن المملكة.