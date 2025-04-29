شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 583 رخصة بناء جديدة عبر منصة "بلدي" بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

التصاريح عبر منصة "بلدي"

الخدمات البلدية في المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن اعتماد عدد من الرخص والتصاريح عبر منصة "بلدي" خلال شهر مارس 2025م.وبينت الأمانة أن الرخص المنجزة تمثلت في إصدار أكثر من 583 رخصة بناء جديدة، و(3352) شهادة صحية.كما أنجزت (1183) رخصة مهنية، و(514) قرارًا مساحيًا، و(3) رخص لترميم المباني.هذا بالإضافة إلى (118) تصريحًا لمزاولة الأنشطة التجارية لمدة (24) ساعة.ودعت الأمانة إلى الاستفادة من أكثر من 200 خدمة بلدية رقمية متنوعة تقدمها منصة "بلدي".وذلك في سبيل تحقيق مفهوم البلدية الذكية ورفع جودة الحياة في مدن المملكة.