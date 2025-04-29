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إصدار 583 رخصة بناء جديدة عبر منصة "بلدي" بالمدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة  0 تبليغ

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  • إصدار 583 رخصة بناء جديدة عبر منصة "بلدي" بالمدينة المنورة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 583 رخصة بناء جديدة عبر منصة "بلدي" بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن اعتماد عدد من الرخص والتصاريح عبر منصة "بلدي" خلال شهر مارس 2025م.
وبينت الأمانة أن الرخص المنجزة تمثلت في إصدار أكثر من 583 رخصة بناء جديدة، و(3352) شهادة صحية.

التصاريح عبر منصة "بلدي"

كما أنجزت (1183) رخصة مهنية، و(514) قرارًا مساحيًا، و(3) رخص لترميم المباني.
هذا بالإضافة إلى (118) تصريحًا لمزاولة الأنشطة التجارية لمدة (24) ساعة.

الخدمات البلدية في المدينة المنورة

ودعت الأمانة إلى الاستفادة من أكثر من 200 خدمة بلدية رقمية متنوعة تقدمها منصة "بلدي".
وذلك في سبيل تحقيق مفهوم البلدية الذكية ورفع جودة الحياة في مدن المملكة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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