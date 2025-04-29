شكرا لمتابعة خبر عن تونسية تبكي فرحا لنجاح زراعة قوقعة لطفلتها ضمن برنامج سمع السعودية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي من المملكة، في إجراء عمليات لزراعة القوقعة من أجل استعادة حاسة السمع ل 50 طفلا تونسيا، وذلك ضمن برنامج سمع السعودية، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأظهر مقطع فيديو أم لطفلة تونسية تدعي نور وهي إحدى الحالات التي تم إجراء عملية زراعة قوقعة لها ضمن البرنامج، وكانت الأم تبكي من شدة الفرح لنجاح الجراحة لابنتها.

وتشمل مبادرة “سمع السعودية”، والتي تستمر على مدار عامين (2024م و2025م)، برنامج التأهيل السمعي والتخاطب، وذلك بعد زراعة القوقعة، حيث يخضع الأطفال لبرامج تأهيل سمعي متقدمة عبر أخصائيين مؤهلين في السمعيات والصوتيات، لمساعدتهم على التكيف مع الأجهزة الجديدة وتحسين مهاراتهم السمعية والنطقية.