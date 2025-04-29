السعودية | “طيران ناس” يبرم اتفاقية مع “سافران العالمية” لإرساء معايير جديدة للراحة في الطيران الاقتصادي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - طيران ناس

الخليج 365_الرياض

أبرم طيران ناس ـ الناقل الجوي السعودي ـ، اتفاقية مع شركة سافران العالمية الرائدة في تصنيع مقاعد الطائرات، لتجهيز طائراته الجديدة من طراز A320neo بأحدث جيل من المقاعد، الذي يرسي معايير جديدة للراحة في الطيران الاقتصادي.

ووقّعت الاتفاقية خلال مشاركة طيران ناس في معرض سوق السفر العربي، الذي يعُقد في دبي من 28 أبريل إلى 1 مايو، بحضور رئيس مجلس إدارة طيران ناس عايض الجعيد، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سافران العالمية كوينتين مونييه.

وتهدف الاتفاقية إلى تزويد مقصورات طائرات طيران ناس بمقاعد جديدة ستُصمم خصيصًا له، وتشمل تزويد مقاعد الدرجة الاقتصادية بخصائص مميزة، مع تصميمات ذكية للوسائد وتقنيات حديثة، مما يزيد من راحة الضيوف، حيث يشغل طيران ناس طائرات A320neo على رحلات تصل مدتها إلى 6 ساعات، وتتناسب المقاعد الجديدة مع الرحلات الطويلة والمتوسطة.

وقال العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا : “من خلال شراكتنا الإستراتيجية مع سافران، فنحن نستعد لإصدار شكل جديد لمقصوراتنا المستقبلية بتصميم ذكي وميزات أنيقة وتقنيات من المستوى التالي، وتتواءم هذه الشراكة مع إستراتيجيتنا للنمو والتوسع، التي أُطلقت بالتوازي مع الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني لربط المملكة العربية السعودية مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 100 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج (ضيوف الرحمن) الرامية إلى تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين”.

من جانبه قال كوينتين مونييه: “هذا يمثل أول تعاون لنا مع طيران ناس، ويسعدنا أن ندعم عملياته في السنوات المقبلة”، مشيرًا إلى أن المقاعد الجديدة من طراز Z200 يوفر مزايا لكل من الركاب وشركات الطيران.

وطيران ناس مصنف بصفته أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، ورابع أفضل طيران اقتصادي عالميًا، وفقًا لمؤسسة سكاي تراكس، ويُعدّ تجهيز أسطول طيران ناس من طائرات A320neo بالمقاعد الجديدة جزءًا من مبادرة طيران ناس ليصبح أفضل طيران اقتصادي في العالم.

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