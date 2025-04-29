السعودية | وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها في معرض الرباط الدولي للكتاب في نسخته الـ30

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشاركتها في الدورة الثلاثين لمعرض الرباط الدولي للكتاب، الذي أُقيم في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 17 إلى 27 أبريل 2025م، وذلك ضمن جناح المملكة العربية السعودية.

وشهد ركن الوزارة إقبالًا لافتًا من الزوار من مختلف الفئات، حيث جرى استعراض الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، من خلال عرض مراحل وأدوات طباعة المصحف الشريف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

كما تضمنت المشاركة عرض مخطوطات نادرة من مكتبة مكة المكرمة، إلى جانب تقديم عدد من التطبيقات الإلكترونية المبتكرة، التي تسهم في نشر تعاليم الإسلام الوسطي المعتدل عبر أحدث وسائل التقنية.

وتأتي هذه المشاركة لتعزيز رسالة الوزارة في نشر قيم الاعتدال والتسامح، ودعم التواصل الثقافي والديني بين المملكة العربية السعودية ودول العالم الإسلامي.

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