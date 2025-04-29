السعودية | الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة يستقبل الرؤساء التنفيذيين لشركات الإسمنت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري بمقر الهيئة، عددًا من الرؤساء التنفيذيين لشركات الإسمنت، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم بيئة الأعمال التنافسية في المملكة.

وناقش اللقاء، مستجدات القطاع والتطورات التنظيمية ذات العلاقة، إضافة إلى التحديات التي يشهدها القطاع، حيث استعرضت الهيئة سبل تعزيز المنافسة العادلة بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة تنافسية الشركات وتحقيق مصالح المستهلكين.

وأكد الشثري خلال اللقاء، حرص الهيئة على تمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة من العمل وفق آليات السوق، وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة بسياسات المنافسة، لدعم نمو هذه القطاعات ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي ختام اللقاء، عبّر الرؤساء التنفيذيون عن شكرهم للهيئة على مبادراتها لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، مؤكدين التزامهم بالمساهمة في بناء سوق أكثر كفاءة وتنافسية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط