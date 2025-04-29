شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض ومكة المكرمة.

تمتد إلى الباحة وعسير وجازان.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.



الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.

وتبدأ الأتربة المثارة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق وحفر الباطن وثرية العليا والخفجي والنعيرية.



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ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتوتشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا أمطارًا خفيفة، وحفر الباطن أمطارًا متوسطة تبدأ الساعة ص صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًاوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على أماكن الأمطار الخفيفةورياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على أماكن الأمطار المتوسطة