شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف: دعم ولي العهد يجسد حرصه على سرعة تسليم المواطنين مساكنهم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على عطائه السخي وتبرعه بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، ممثلة بجود الإسكان بهدف دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.
وأشاد محافظ الطائف بهذا الدعم والعطاء من سمو ولي العهد -حفظه الله- وما يسهم فيه هذا العمل من رؤى في تمليك المساكن للمُستفيدين والأسر المستحقة بفترة وجيزة.
ويأتي هذا الدعم ضمن إطار ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام مستمر للإسكان وتوفير احتياجاته، وضمان حياة كريمة تنعم بها الأسر السعودية من المواطنين والمواطنات.
وسأل الله عز وجل أن يحفظ سمو ولي العهد، وأن يجزل له المثوبة على دعمه واهتمامه الكبير بأعمال الخير، وأن يديم على هذا الوطن نعمتي الأمن والأمان.
وأشاد محافظ الطائف بهذا الدعم والعطاء من سمو ولي العهد -حفظه الله- وما يسهم فيه هذا العمل من رؤى في تمليك المساكن للمُستفيدين والأسر المستحقة بفترة وجيزة.
ويأتي هذا الدعم ضمن إطار ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام مستمر للإسكان وتوفير احتياجاته، وضمان حياة كريمة تنعم بها الأسر السعودية من المواطنين والمواطنات.
إنجاز المشروعات السكنيةوأشار سموه إلى أن توجيه سمو ولي العهد بإنجاز المشروعات السكنية خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا، يأتي تجسيدًا وحرصًا من سموه على سرعة تسليم المواطنين مساكنهم.
وسأل الله عز وجل أن يحفظ سمو ولي العهد، وأن يجزل له المثوبة على دعمه واهتمامه الكبير بأعمال الخير، وأن يديم على هذا الوطن نعمتي الأمن والأمان.