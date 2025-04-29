شكرا لمتابعة خبر عن رئيس هيئة الهلال الأحمر: زمن استجابة الإسعاف في المملكة أصبح 11 دقيقة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور جلال العويسي، إن الهيئة تطمح لأن تكون الإسعافات الأولية ضمن المناهج الدراسية، وأن تكون السنة التحضيرية في الجامعات أساسية لتعليم الطلاب الإسعافات الأولية.

وأضاف العويسي أن متوسط زمن استجابة الإسعاف في الرياض كان 40 دقيقة، وفي الشهر الماضي أصبح 12 دقيقة، وفي المملكة أصبح 11 دقيقة. نستمر في العمل ليصبح 8 دقائق تزامناً مع رؤية المملكة 2030.

وأكد رئيس هيئة الهلال أنه بعد 3 أشهر سيتم إطلاق تطبيق “المستجيب” الذي يتيح التطوع لإنقاذ الحالات الإسعافية القريبة منك في حدود دقيقتين.