شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 42 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

طقس المنطقة الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة مثارة

أمطار خفيفة

.

.



.

.

.

.

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 42 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 42 درجة مئوية.- مكة المكرمة 40 درجة مئوية.- المدينة المنورة 38 درجة مئوية.- الرياض 41 درجة مئوية.- جدة 34 درجة مئوية.- أبها 28 درجة مئوية.- تبوك 32 درجة مئوية.- بريدة 39 درجة مئوية.- حائل 34 درجة مئوية.- الباحة 28 درجة مئوية.- عرعر 30 درجة مئوية.- سكاكا 30 درجة مئوية.- جازان 37 درجة مئوية.- نجران 36 درجة مئوية.- الخرج 42 درجة مئوية.- المجمعة 38 درجة مئوية.- وادي الدواسر 41 درجة مئوية.- الدوادمي 38 درجة مئوية.- شرورة 41 درجة مئوية.نبهفي تقريره عنمنإلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاءوتبدأ الأتربة المثارة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق وحفر الباطن وثرية العليا والخفجي والنعيريةويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتوتشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا أمطارًا خفيفة، وحفر الباطن أمطارًا متوسطة تبدأ الساعة ص صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًاوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على أماكن الأمطار الخفيفةورياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على أماكن الأمطار المتوسطة