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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى: مبادرات ولي العهد تعزز استقرار الأسرة السعودية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه ونيابة عن مسؤولي وأعضاء المجلس ومنسوبيه، الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال -على نفقته الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)، بهدف دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.
وأوضح أن مبادرات سمو ولي العهد -أيده الله- المتواصلة والمستمرة في دعم الإسكان تمثل امتدادًا واضحًا وجليًا لنهج القيادة الرشيدة -أيدها الله- في السعي الدؤوب نحو تعزيز الاستقرار للأسرة السعودية، وترجمةً جليَّةً لرؤية سموه الطموحة في بناء مجتمع حيوي ومزدهر يمتلك مقومات التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن توجيه سمو ولي العهد -أيده الله- بسرعة إنجاز المشروعات خلال 12 شهرًا، وتنفيذها عبر شركات وطنية، مع رفع تقارير شهرية لمتابعة التنفيذ، يعكس حرص سموه الكبير على العمل المؤسسي المبني على تحقيق نتائج ملموسة وواضحة تلامس احتياجات المواطنين وتقدم الحلول بأسرع وقت، وبدرجات عالية من الكفاءة والجودة والاتقان.
واختتم تصريحه بالدعاء بأن يحفظ هذه البلاد وقيادتها الرشيدة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.NNNN
وأوضح أن مبادرات سمو ولي العهد -أيده الله- المتواصلة والمستمرة في دعم الإسكان تمثل امتدادًا واضحًا وجليًا لنهج القيادة الرشيدة -أيدها الله- في السعي الدؤوب نحو تعزيز الاستقرار للأسرة السعودية، وترجمةً جليَّةً لرؤية سموه الطموحة في بناء مجتمع حيوي ومزدهر يمتلك مقومات التنمية الشاملة.
اهتمام بتعزيز جودة الحياةوأكد رئيس الشوري أن هذا التبرع يعكس ما يوليه -حفظه الله- من رعاية كريمة واهتمام بالغ بتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
وأشار إلى أن توجيه سمو ولي العهد -أيده الله- بسرعة إنجاز المشروعات خلال 12 شهرًا، وتنفيذها عبر شركات وطنية، مع رفع تقارير شهرية لمتابعة التنفيذ، يعكس حرص سموه الكبير على العمل المؤسسي المبني على تحقيق نتائج ملموسة وواضحة تلامس احتياجات المواطنين وتقدم الحلول بأسرع وقت، وبدرجات عالية من الكفاءة والجودة والاتقان.
واختتم تصريحه بالدعاء بأن يحفظ هذه البلاد وقيادتها الرشيدة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.NNNN