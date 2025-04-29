السعودية | مدير عام مكافحة المخدرات يستقبل السفير والمستشار الدبلوماسي لمحافظة الشرطة في باريس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، بمكتبه في مدينة الرياض اليوم، السفير والمستشار الدبلوماسي لمحافظة الشرطة في باريس أنطوان سيفان، والوفد المرافق له.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مخرجات برامج الشراكات الدولية بوزارة الداخلية، ويهدف إلى تنمية رأس المال البشري وتطوير الكفاءات الوطنية وفق أحدث المنهجيات المعتمدة لدى الأجهزة النظيرة عالميًا، عبر تبادل الزيارات ونقل الخبرات والمعارف.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط