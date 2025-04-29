شكرا لمتابعة خبر عن رياح هابطة تتسبب بانعدام الرؤية قرب أم سدرة باتجاه الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة جنوب القصيم مساء اليوم الاثنين، تحديدًا، بعد نقطة “أم سدرة” باتجاه الرياض، حالة من انعدام الرؤية الأفقية بسبب رياح هابطة مصاحبة لتشكيلات سحابية.

وأظهر مقطع فيديو، وثقه أحد قائدي المركبات، لحظات عصيبة عاشها خلال مشواره وسط رياح شديدة وانخفاض حاد في مستوى الرؤية.

ويُشار إلى أن الظاهرة الجوية وقعت عند الساعة 7:50 مساءً، حيث تسببت الرياح القوية بانخفاض مستوى الرؤية إلى حد كبير.

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