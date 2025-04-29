شكرا لمتابعة خبر عن موهبة سعودية تبدع بتطريز معالم العلا وإعادة تدوير التمر في منتجات مبتكرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجدت الشابة وجدان الفقيري في الحراك الثقافي والسياحي الذي تشهده محافظة العلا فرصة لإطلاق موهبتها في مجال التطريز، حيث ابتكرت فكرة دمج تراث ومعالم العلا في تصاميم عصرية للملابس والإكسسوارات.

وقالت الفقيري خلال حديثها عبر قناة “العربية السعودية” : “استغليت موهبتي في التطريز وبدأت أعيد تصميم قطع مثل الجواكت والكابات والبلوفرات والشالات، وأضافت لها لمسة من تراث العلا من خلال تطريز معالم مشهورة مثل جبل الفيل وقصر الفريد”، موضحة أنها أدخلت كذلك عبارات باللغة البدوية على بعض التصاميم، مما أضفى عليها طابعًا محليًا مميزًا.

كما أشارت إلى أن انطلاقتها كانت بكمية محدودة لاختبار الإقبال على فكرتها، لكنها فوجئت بردود الفعل الإيجابية وإعجاب الناس، مما شجعها على توسيع نطاق العمل.

وأضافت : “جاءتني فكرة أخرى بعدما لاحظت تساقط التمر في مزرعة والدي دون الاستفادة منه، فقررت إعادة تدويره بطريقة مبتكرة، بدأت بتجربة كمية صغيرة، مع إضافة مواد داخلية لحمايته من التعفن، ومواد خارجية تحافظ على شكله وكأنني أجري له تحنيطًا طبيعيا، وحولته إلى ميداليات لاقت إقبالًا كبيرًا”.

واختتمت الفقيري حديثها بالإشارة إلى أنها أطلقت على مشروعها اسم “شُقيلة”، نسبة إلى ملكة الأنباط الشهيرة التي ازدهرت التجارة في العلا في عهدها، موضحة أن هذا الاسم يعبر عن روح العلا العريقة التي تسعى لإبرازها من خلال أعمالها.