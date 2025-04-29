شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بالبرتغال تحث المواطنين الالتزام بالتعليمات عقب انقطاع الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت سفارة المملكة في البرتغال المواطنين المتواجدين في الأراضي البرتغالية للالتزام بتعليمات السلطات المحلية، نظرًا لما تشهده البلاد من انقطاع في التيار الكهربائي وعدم استقرار شبكات الاتصال.

وقالت السفارة في بيان لها، اليوم الاثنين: “نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي و عدم استقرار شبكات الاتصال في البرتغال، ندعو المواطنين السعوديين المتواجدين هناك إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن”.

وأضافت السفارة في بيانها: “وفي حالات الطوارئ يمكنكم التواصل مع السفارة عبر شبكة الإنترنت على الرقم 00351924227545”.

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