شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: غدًا بداية “الرشاء” آخر نجوم اليمانية ويتميز بأمطاره الغزيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني أن يوم غدٍ الثلاثاء يصادف بداية النجم الثاني من الذراعين، المعروف بـ”الرشاء”، والذي يستمر لمدة 13 يومًا.

وأشار الحصيني إلى أن هذه الفترة تتميز، بإذن الله، بأمطار غزيرة، وهي تعد آخر نجوم اليمانية.

وبيّن الحصيني أن الأجواء خلال “الرشاء” تتسم بالاعتدال ليلاً والحرارة نهارًا، خاصة خلال ساعات الظهيرة، مما يجعلها مناسبة لعمليات الزراعة، حيث يتم خلالها غرس فسائل النخيل وزراعة الخضروات والذرة الرفيعة والذرة الشامية والفول السوداني.

وتشهد هذه الفترة بداية عودة طيور الصفاري والخواضير إلى أجواء المملكة، مما يعكس التغيرات الموسمية الطبيعية في البيئة المحلية.