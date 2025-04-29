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الأرصاد: أمطار على معظم المناطق حتى منتصف الأسبوع المقبل.. فيديو

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الأرصاد: أمطار على معظم المناطق حتى منتصف الأسبوع المقبل.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - نبه المركز الوطني للأرصاد بوجود فرص هطول الأمطار من الغد وحتى منتصف الأسبوع المقبل على معظم مناطق.

وكان المركز قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق .

وشملت المناطق التي تشهد هطول أمطار مكة المكرمة، والرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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