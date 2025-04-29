شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: أمطار على معظم المناطق حتى منتصف الأسبوع المقبل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبه المركز الوطني للأرصاد بوجود فرص هطول الأمطار من الغد وحتى منتصف الأسبوع المقبل على معظم مناطق.

وكان المركز قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق .

وشملت المناطق التي تشهد هطول أمطار مكة المكرمة، والرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية.