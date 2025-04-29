شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل: دعم المليار لمساعدة الأسر الأشد حاجة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، عن المقصود بالأسر المستحقة للدعم السكني، موضحاً هذه الأسر، وكيفية استفادتهم من هذا الدعم.

وقال الحقيل خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، اليوم الاثنين :”لدينا تصنيف في وزارة الإسكان وهو تصنيف للمواطنين حسب الدخل ” .

وأضاف الحقيل :”دعم المليار لمساعدة الأسر الأشد حاجة والأسر ذات الدخل الأقل كأولوية في عملية دعم مثل هذه المشاريع ” .

وتابع :”ذكرنا أن ما يقرب من 47 ألف أسرة تملكت من أصحاب الدخل الأقل، وهذه المليار ستساعدنا كإضافة للمشاريع التي نعمل عليها، وولي العهد حد ان تكون خلال 12 شهراً، ونطمح أن يكون تسليمها للمواطنين خلال هذه المدة”.

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