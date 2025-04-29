افتتاح جزئي لتقاطع أبو بكر الصديق بعنيزة

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن الافتتاح الجزئي لحركة المرور بتقاطع طريق أبو بكر الصديق مع الطريق الجنوبي - الغربي (محور عنيزة - المذنب - المطار) في محافظة عنيزة، وذلك في الاتجاهين؛ بهدف تعزيز السلامة المرورية، وتسهيل الحركة على شبكة الطرق.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لربط شبكة الطرق بالمنطقة، بينما يجرى استكمال بقية المشروع.

وأوضحت الهيئة أن المشروع تضمن تنفيذ التقاطع بثلاثة مسارات لكل اتجاه؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية للطرق في المحور الجنوبي - الغربي. كما يوفر التقاطع ربطًا مباشرًا وآمنًا للأحياء السكنية والمراكز الخدمية، إلى جانب مسار مباشر يربط شبكة الطرق المحلية والدائرية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز مرونة الحركة داخل محافظة عنيزة وخارجها، ويسهل تنقل الزوار والمسافرين من وإلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، ويدعم التنمية العمرانية، وييسر الوصول إلى الخدمات، ويعزز حركة النقل اللوجستي.