ورشة عمل حول منصة Linkedin بجامعة خالد

نظَّمت وحدة الخريجين بكلية الأعمال في جامعة الملك خالد بأبها، بالتعاون مع رابطة الخريجين ومركز التفكير التصميمي، ورشة عمل بعنوان "كيفية استخدام منصة لينكد إن (linkedin)، تحت شعار بوابتك الذكية للوظيفة المناسبة، قدمها مدير مركز التفكير التصميمي الدكتور نايف بن محمد جبلي، الذي أكد أن الورشة استفاد منها 30 خريجًا.

وتهدف إلى مساعدتهم على تعزيز حضورهم الاحترافي في منصة (linkedin) من خلال تعلم إستراتيجيات كتابة الملفات الشخصية بشكل جذاب وأهمية الصورة الاحترافية، بالإضافة إلى نصائح عملية لزيادة فرص التواصل وبناء شبكة مهنية قوية.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها وحدة الخريجين بكلية الأعمال، والتي تسعى إلى تطوير المهارات الرقمية للطلبة ودعم جاهزيتهم لسوق العمل، بما يسهم في تعزيز فرصهم المهنية والوظيفية.