ورشة عمل حول منصة Linkedin بجامعة خالد

وتهدف إلى مساعدتهم على تعزيز حضورهم الاحترافي في منصة (linkedin) من خلال تعلم إستراتيجيات كتابة الملفات الشخصية بشكل جذاب وأهمية الصورة الاحترافية، بالإضافة إلى نصائح عملية لزيادة فرص التواصل وبناء شبكة مهنية قوية.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها وحدة الخريجين بكلية الأعمال، والتي تسعى إلى تطوير المهارات الرقمية للطلبة ودعم جاهزيتهم لسوق العمل، بما يسهم في تعزيز فرصهم المهنية والوظيفية.
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